В Тюмени станут курсировать 77 больших новых автобусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени станут курсировать 77 больших новых автобусов: 15 особо большого класса и 62 – большого. На эти цели в бюджете предусмотрено 1 млрд 167 млн 507 тыс. рублей.

В 2022 году прогнозируют увеличение пассажиропотока на треть. Из планируемых 157 млн пассажиров 89,04 млн относятся к платным (то есть покупающим билеты за полную стоимость), 26,69 млн – к федеральным и региональным льготникам, 26,13 млн – пенсионерам по старости. Кроме того, в салонах ожидается 7,59 млн школьников и 7,55 млн студентов.

В 2022 году максимальный тариф на проезд пассажира и провоз багажа составит 29 рублей, передает «Вслух.ру».