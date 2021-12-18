Дети и взрослые могут побывать на мастер-классе по изготовлению символа наступающего года – Тигра Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тобольском музее-заповеднике стартовали предпраздничные мастер-классы, выставки, экскурсии и конкурсы. Так, дети и взрослые могут побывать на мастер-классе по изготовлению символа наступающего года – Тигра - в технике ручной лепки.

А для участия в конкурсе «Ларец Мороза-Воеводы» Тобольский музей-заповедник пригласил коллективы детских садов и школ, а также учреждений дополнительного образования. Конкурс на лучшую декоративно-прикладную работу проводится в три этапа по 18 января 2022 г. включительно.

Жители и гости Тюменской области могут принять участие в онлайн-викторине, посвященной сибирскому сказочнику Петру Ершову и его всемирно известному произведению «Конек-Горбунок». Достаточно пройти по ссылке: https://конек-горбунок.рф/viktorina/.

После прохождения викторины на почту придет кодовое слово, которое можно использовать для одного посещения музея с открытой датой. В Тюмени можно будет посетить музейный комплекс им. И. Я. Словцова, в Тобольске - Музей Семьи Императора Николая II, в Ялуторовске — Ялуторовский острог, в Ишиме и Ершово - Ишимский музейный комплекс им П.П. Ершова.