Что делать тюменцам, если они обнаружили труп животного

В среднем за месяц поступает по 30 заявок на вывоз трупа Фото: Мария Толстихина

Непосредственно в Тюмени вывозом биологических отходов занимается одна специализированная организация – МКУ «Леспаркхоз». Именно туда можно обратиться, если обнаружил мертвое бездомное животное. Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

– Мы обслуживаем только в черте города. Управляющие компании обращаются к нам напрямую. То же могут сделать и жители. Поступает информация, мы оформляем заявку согласно образцу и осуществляем выезд на подбор трупа. Согласно регламенту, мы можем сделать это в течение трех дней, но обычно выезжаем сразу же, в день подачи заявки, – рассказали изданию в диспетчерской службе учреждения.

В среднем за месяц поступает по 30 заявок на вывоз трупа: с начала 2021 года и по настоящее время их количество составило 351. Сообщить о мертвом животном в будние дни тюменцы могут по телефону специализированной службы по отлову: 8 (3452) 500-422.