Ишимцам предложили создать произведения искусства из любых подручных материалов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Ишимском районе проходит конкурс зимних арт-объектов «Полосатый тимбилдинг» проходит, на котором соревнуются жители всех возрастов. Об этом корреспонденту «Тюменской линии» сообщила директор Ишимского районного дома культуры Светлана Щукина.

- Предлагаем ишимцам создать свои произведения искусства из любых подручных материалов: снега, льда, штакетника, старых автошин, гирлянд, санок, веток и всего, что на выходе будет смотреться красиво и дарить людям радость и праздничное настроение, - рассказала Светлана.

По словам организаторов, название конкурса связано с предстоящим Годом тигра, а тимбилдинг - построение команды.

- То есть участвовать могут семейные, рабочие и коллективы по интересам, - уточнила она.

Лучшую поделку ишимцы выберут 31 декабря на яркой новогодней программе с ростовыми куклами и концертными номерами у Дворца культуры. Проголосовать за понравившийся арт-объект можно на наших страницах РДК в соцсетях.