Тюменцы высоко оценили мотофестиваль

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В Тюмени подвели итоги голосования за лучшие социальные проекты, реализованные в этом году. Пользователи могли выбрать один из 22 проектов. В голосовании участвовали проекты, которые уже победили на конкурсах «Моя идея» и «Моя идея PRO» и получили грант. Об этом рассказал «Вслух.ру».

Лучшей инициативой года, по мнению жителей Тюменской области, стал фестиваль «Мотодвиж», который провели в Ялуторовске. В событии участвовали более тысячи человек. Им предложили посетить фотовыставку, показательную тренировку мотоциклистов и посмотреть на спортивные мотоциклы.

В тройку лидеров попали еще два проекта – «Ты в футболе» (реалити-шоу о начинающих футболистах) и «Бумеранг добра» (экофестиваль, прошедший в Ялуторовске).