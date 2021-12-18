Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 декабря 2021 года: умерли еще 13 человек

Всего с начала пандемии ковид подхватили 86 379 человек Фото: Мария Толстихина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 декабря 2021 года. Число заболевших коронавирусом в Тюмени увеличилось на 299. Умерло за сутки 13 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 86 379 человек.

За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.