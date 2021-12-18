В Гилевской роще поселились 3D-фигуры Снегурочки и Деда Мороза

Фото: "Тюмень - наш дом" Фото: Социальные сети

В преддверии Нового года Гилевская роща в Тюмени преобразилась. Ее центральную поляну украсили световые 3D-фигуры Деда Мороза, Снегурочки и обитателей леса. Посмотреть на сказочных героев и провести время весело могут тюменцы.

В Гилевской роще завершены работы по заливке зимней горки и ледового катка площадью 1 500 квадратных метров. Также ведется монтаж еще одной деревянной горки с двумя скатами высотой 3 и 4 метра, ее зальют на следующей неделе. О этом сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Жители смогут прокатиться с горки, вдоволь накататься по зеркальной глади катка или прогуляться по свежему хрустящему снегу на лыжах. Можно играть в снежки или слепить снежную бабу, устроить игру-перестрелку «стенка на стенку» или просто поваляться в снегу.