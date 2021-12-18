В уходящем году тюменский Выставочный зал посетили более 200 тысяч человек

В выставочном зале за 2021 год прошло 13 ярмарок Фото: Мария Толстихина

Всего в уходящем году в тюменском Выставочном зале было проведено 13 специализированных выставок-ярмарок, которые посетило более 200 тысяч человек. Об этом сообщили в тюменской администрации.

- Центральные регионы страны, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, в общем, представители всех федеральных округов были гостями Тюмени, - говорит генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

По словам Михаила, деловой туризм, особенно по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. Говорить о полном восстановлении пока не приходится, но прогресс налицо. Это видно даже по последней в этом году новогодней ярмарке, которая стартовала 16 декабря и уже собрала около 130 участников.