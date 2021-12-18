В Тюмени запретили таксовать эмигрантам

Под постановление не попадают только граждане Беларуси, Киргизии и Казахстана Фото: Архив "КП"

В Тюменской области запретили мигрантам работать водителями транспорта. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

С 1 января 2022 года иностранные граждане не смогут заниматься грузоперевозками и перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также не будут водить такси.

Напомним, что запрет привлекать мигрантов для работы в такси и общественном транспорте был впервые введен в регионе в 2019 году и ежегодно продлевался. Под постановление не попадают только граждане Беларуси, Киргизии и Казахстана.