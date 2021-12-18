Тюменец стал обладателем звания «Студент года»

Фото: vk.com/prosto_vlaik Фото: Социальные сети

Студент победил в номинации «Спортсмен года»

Тюменец Владислав Ширинговский, студент Многопрофильного колледжа ТИУ, стал лауреатом премии «Студент года-2021» в номинации «Спортсмен года». Финал Всероссийской премии «Студент года-2021» для студентов колледжей и техникумов проходил с 9 по 12 декабря в онлайн-формате.

Всего в финале приняли участие 400 студентов со всей России. Тюменскую область представляли три студенческих объединения в командных номинациях и пять студентов - в индивидуальных. В каждой номинации было четыре конкурсных испытания. Участникам было необходимо представить свои спортивные успехи, решить тест о научных достижениях России, провести мастер-класс и выполнить специальное задание в командах.

Призовое место в номинации «Спортсмен года» получил студент Многопрофильного колледжа ТИУ Владислав Ширинговский. На мастер-классе Владислав рассказал об истории лыжных гонок, необходимой экипировке, показал технико-силовую тренировку и объяснил на примерах основные ошибки начинающих лыжников.