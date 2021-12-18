В 2022сгоду в Тюмень приедет выставка Пикассо и русского авангарда

Знаковым событием весны наступающего года обещает стать выставочный проект «Русский авангард» Фото: Яндекс

Уникальная выставка работ Пабло Пикассо пройдет в Тюмени в 2022 году в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе. Об этом «Тюменской линии» сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

Знаковым событием весны наступающего года обещает стать выставочный проект «Русский авангард». Тему передового искусства впервые на главной музейной площадке Тюмени представит Самарский областной художественный музей в рамках нацпроекта «Культура».

Также по нацпроекту в Тюмень привезут еще одну крупную выставку «Широка страна моя родная» из фондов государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Проект представит народное искусство России 1970-1980-х годов. Посетители оценят лучшие традиционные произведения мастеров и промыслы народов, населяющих многонациональную страну.