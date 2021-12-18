В посёлке Голышманово открылся первый частный ветеринарный кабинет

Жители не могут нарадоваться нововведению Фото: Мария Толстихина

Специалист Светлана Полещук открыла первый частный ветеринарный кабинет в Голышманово. Светлана училась на ветеринара в Омском институте. Сначала работала в городах, потом переехала в Голышманово. Об этом рассказала «МегаТюмень».

- Это не очень было удобно, поэтому раздумывала: либо уезжать из посёлка и наниматься на работу, либо открыть свой ветеринарный кабинет, - рассказывает Светлана.

– Вот теперь веду приём кошек и собак в специально оборудованном месте. Есть кабинет первичного приёма, дневной стационар и операционная. Пока оказываю прежние услуги, но одна новая всё же появилась – чистка зубов животных ультразвуком. Раньше эту процедуру рекомендовала своим клиентам проходить в городских ветклиниках.

Жители не могут нарадоваться нововведению: в социальных сетях хозяева четвероногих активно высказывают одобрения по поводу открытия веткабинета. В дальнейшем его владелица Светлана Полещук планирует приобрести диагностическое оборудование, чтобы оказывать помощь животным ещё более оперативно и качественно.