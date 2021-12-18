Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе на дизайн новогодней открытки

Любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет может создать новогоднюю открытку Фото: Мария Толстихина

Жители Тюмени могут принять участие в конкурсе на лучший дизайн новогодней открытки. Пятерка победителей получит напечатанные работы со своим дизайном. Среди них жюри выберет того, кто получит главный приз — колонку Яндекс мини.

Любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет может создать новогоднюю открытку для своих близких. Главный посыл конкурса — стать ближе к любимым людям, подарив им свое внимание и теплые слова. Рисунок можно выполнить в графическом редакторе или в любимой технике на бумаге. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить свою работу в посте на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #будьближе72 или отправить в личные сообщения группы «Медиацентр | Тюмень» до 22 декабря включительно.

Авторы пяти открыток, выбранных зрительским голосованием, получат набор открыток с лучшими дизайнами. А также среди них жюри выберет обладателя главного приза — колонки Яндекс мини.

Открытки победителей распечатают и распространят по молодежным пространствам Тюмени. Любой желающий сможет взять открытку и отправить своему близкому человеку с поздравлением на Новый год.