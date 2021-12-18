Тюменцам рассказали, как ухаживать за растениями зимой

Зимой растения нужно поливать реже Фото: Архив "КП"

Зимой растения нужно поливать реже. Причина тому - отсутствие солнца: грунт просыхает дольше. Если не изменить режим полива в холодное время года, то корни от избытка воды будут загнивать, и растение заболеет. Об этом рассказала «Вслух.ру» специалист по декоративно-лиственным растениям Наталья Мурзаева.

О том, что цветок засыхает, говорят опущенные вниз и сморщившиеся листья. Растения можно не только поливать, но и использовать для увлажнения воздуха – опрыскивать стебли и листья.

- Большие листья нужно протирать, чтобы избавиться от пыли, мелколистные проще опрыскать или “сводить в душ”. Раз в месяц осторожно поливать из лейки в ванной. Это помогает предотвратить появление вредителей. Температура воды должна быть тропической - прохладной. Главное - не залить растение, - заключила Наталья Мурзаева.