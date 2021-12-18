Более 1 миллиона бесплатных рецептов предусмотрено для тюменцев Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области провели аукционы на поставку лекарств для обеспечения граждан необходимыми лекарствами и медизделиями по рецептам врача бесплатно. Получить лекарства бесплатно могут 54 тысяч «федеральных» льготников. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

- За 11 месяцев 2021 года при обращении за медпомощью этой категории пациентов отпущено лекарственных препаратов по 1 161 094 рецептам на сумму свыше 791 млн. рублей, - комментируют в департаменте.

Кроме того, по жизненным показаниям тюменцам назначаются отдельные лекарства, которые оплачиваются за счет средств областного бюджета. За 11 месяцев 2021 года дополнительно назначено таких лекарственных препаратов «федеральным» льготникам на сумму более 181 миллиона рублей.

Также с начала текущего года в область поступили дорогостоящие лекарственные препараты на сумму 710,5 миллиона рублей. Уже отпущено пациентам лекарств по 6160 рецептам на сумму 512,3 миллиона рублей.