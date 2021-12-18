Погода в Тюмени на 18 декабря: местами небольшой снег

Пойдет небольшой снег Фото: Мария Толстихина

В регионе сегодня облачно и с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура -6…-11, при прояснении -13…-18. Днем небольшой снег, местами изморозь. Ветер переменится от юго-восточного до северо-восточного 5-10 м/с. Температура -4…-9, местами до -14.

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя десять лет, 4 декабря 2000 года, Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день и постановила отмечать его ежегодно 18 декабря (резолюция 55/93). Такое решение было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло.