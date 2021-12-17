В Тюменской области 8 декабря пропала 17-летняя девушка

В Тюменской области 8 декабря пропала 16-летняя девушка. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В селе Омутинское Тюменской области 8 декабря пропала 17-летняя Виктория Булдакова. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», девушка была одета в светло-розовую куртку, черные джинсы и черные кроссовки. На вид пропавшей 16-17 лет, рост составляет 170 сантиметров, темно-русые волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Виктории Игоревне, просят позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 79-30-23 – дежурная часть УМВД по Тюменской области, 8 (34544) 3-20-02 – дежурная часть МО МВД России «Омутинский», 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту: poisksova@gmail.com.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени пятый день ищут 54-летнего Сергея Колугина. Он ушел из дома на улице 50 лет ВЛКСМ еще 12 декабря, до сих пор о его местонахождении ничего не известно. У мужчины нет четырех пальцев на правой руке.