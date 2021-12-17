В Тюмени жилье многодетной семьи признали зоной вероятной ЧС. Фото - ОНФ.

В Тюмени жилье многодетной семьи признали зоной вероятной ЧС. Сейчас семья Ковалевых живет в съемной квартире.

В четырехквартирном бараке семья проживала по договору социального найма. Глава пытался утеплять бревна, перебирать печь, штукатурил стены 50-летнего дома, но с каждым годом жить здесь становилось всё невыносимее. В итоге полы деформировались, печное отопление пришло в неисправное состояние, а по стенам пошли трещины.

– Жилье признали аварийным, но долгожданное переселение изначально было запланировано только на 2027 год. После вмешательства дом обследовала специализированная организация. Был выявлен риск возникновения массовых деформаций, – сообщили в пресс-службе местного штаба ОНФ.

Только после этого была установлена зона вероятной ЧС: могли обрушиться строительные конструкции. Сейчас семья Ковалевых живет в съемной квартире. Расходы по аренде жилья им компенсирует администрация города.