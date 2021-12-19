Тюменцам понравился сервис по отправке посылок за счет получателя. Фото - "Почта России" в ВК.

Тюменцам понравился сервис по отправке посылок за счет получателя. В третьем квартале 2021 года количество таких отправлений выросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом.

– Сервис доступен в мобильном приложении почты на операционных системах iOS и Android, а также на сайте компании. Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю, что посылка точно будет отправлена, – сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Выбирая способ оплаты отправителю нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если оплаченная получателем посылка не поступит в отделение, деньги за доставку вернутся обратно на карту, передает «МегаТюмень».