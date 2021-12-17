Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 10:22

Новогодние подарки от «РН-Пурнефтегаза» детям из национальных общин

КомментироватьОставить комментарий(0)
Новогодние подарки от «РН-Пурнефтегаза» – детям из национальных общин.

Новогодние подарки от «РН-Пурнефтегаза» – детям из национальных общин.

250 новогодних подарков получили дети коренных малочисленных народов Севера от «РН-Пурнефтегаза», дочернего общества компании «Роснефть». Представители пуровского местного общественного движения по защите прав и интересов КМНС «Ямал – потомкам!» доставят гостинцы в отдалённые стойбища для малышей дошкольного возраста, а также передадут в школу-интернат, где учатся дети из семей представителей коренных малочисленных народов Пуровского района. Передача подарков от нефтяников проведена бесконтактно, с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Новогодние подарки – лишь малая часть благотворительной помощи, которую нефтяная компания «Роснефть» и губкинские нефтяники оказывают представителям коренных малочисленных народов Севера. ООО «РН-Пурнефтегаз» содействует социально-экономическому развитию и сохранению традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов лесных ненцев, а также поддерживает проекты сохранения культурного наследия КМНС в Ямало-Ненецком автономном округе. С начала 2000-х годов нефтяники шефствуют над муниципальным образованием «Харампур», расположенным на территории Пуровского района. В поселении построены 20 коттеджей, стилизованных под национальные жилища лесных ненцев, рыбоперерабатывающий цех, объекты коммунального хозяйства, Дом культуры «Снежный». Благодаря поддержке нефтяников деревня Харампур получила новый импульс развития.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".