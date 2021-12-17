Новогодние подарки от «РН-Пурнефтегаза» – детям из национальных общин.

250 новогодних подарков получили дети коренных малочисленных народов Севера от «РН-Пурнефтегаза», дочернего общества компании «Роснефть». Представители пуровского местного общественного движения по защите прав и интересов КМНС «Ямал – потомкам!» доставят гостинцы в отдалённые стойбища для малышей дошкольного возраста, а также передадут в школу-интернат, где учатся дети из семей представителей коренных малочисленных народов Пуровского района. Передача подарков от нефтяников проведена бесконтактно, с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

Фото предоставлено "КП".

Новогодние подарки – лишь малая часть благотворительной помощи, которую нефтяная компания «Роснефть» и губкинские нефтяники оказывают представителям коренных малочисленных народов Севера. ООО «РН-Пурнефтегаз» содействует социально-экономическому развитию и сохранению традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов лесных ненцев, а также поддерживает проекты сохранения культурного наследия КМНС в Ямало-Ненецком автономном округе. С начала 2000-х годов нефтяники шефствуют над муниципальным образованием «Харампур», расположенным на территории Пуровского района. В поселении построены 20 коттеджей, стилизованных под национальные жилища лесных ненцев, рыбоперерабатывающий цех, объекты коммунального хозяйства, Дом культуры «Снежный». Благодаря поддержке нефтяников деревня Харампур получила новый импульс развития.