В Ишиме заработает новогодняя почта. Фото - "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" в ВК.

В Ишиме на площадке мультицентра «Моя территория» с 21 по 30 декабря будет работать новогодняя почта. Каждому участнику будет предложено описать, каким он видит себя в новом году.

– В конце следующего года будет интересно посмотреть, какие у тебя были на него планы. Возможно, у кого-то произойдет переосмысление ценностей и приоритетов, изменятся взгляды на окружающий мир. Возможно, послание послужит мотиватором для собственного развития, – отметила медиаменеджер мультицентра «Моя территория» в Ишиме Ксения Усольцева.

Для входа на площадку необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 48 часов, а также документ, удостоверяющий личность, передает «АиФ - Западная Сибирь».