Тюменцам объяснили, что такое «сертификаты здоровья» и зачем он нужен. Это документ, который вбирает в себя информацию о здоровье человека. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, «ни о каких qr-кодах в законе речи нет». По мнению председателя комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО «ОПОРА РОССИИ» Дмитрия Петрулёва, такой сертификат поможет вести статистику и повысит уровень безопасности среди граждан.

– В большинстве своем мы думаем только о себе, думаем, что легко пойдём на поправку, даже если заболеем. Но мы можем быть и переносчиками болезни, тем самым заражая окружающих, в частности пожилых и взрослых. Страшно видеть статистику о количестве смертей среди взрослого населения. Это недопустимо. Очень важно вводить «сертификат здоровья», и тому несколько причин, – заявил Петрулёв.

Общественник отметил, что расширил бы действие такого сертификата. Он предлагает отражать в нем информацию о болезнях, которые могут передаваться от одного человека к другому, не считая хронических: «Мы же понимаем, что некоторые болезни человек может скрывать, подвергая тем самым опасности окружающих».