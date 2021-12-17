«Важно бороться с вирусом, но насильно мил не будешь»: тюменский общественник о вводимых «сертификатах здоровья»

Тюменский общественник о вводимых «сертификатах здоровья». Фото - Владислав Осатюк в ВК.

В России в первом чтении принят закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По словам разработчиков, он поможет эффективнее бороться с распространением коронавирусной инфекции. Рассказываем, что нового вводит закон, а также интересуемся мнением на этот счет председателя тюменского отделения «Новые люди» Владислава Осатюка.

Закон вводит термин «сертификат здоровья». Его смогут получить не только люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, но и все жители, у которых есть антитела. Причем уровень антител неважен. Срок действия сертификата — от 6 месяцев до 1 года. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, «ни о каких qr-кодах в законе речи нет».

- Важно бороться с вирусом, но насильно мил не будешь. Но давайте не принуждать людей прививаться. Мы одни из первых разработали вакцину, но не справились с задачей просвещения людей в её пользе. Конституция даёт гражданам России право на охрану здоровья, но тоже не обязывает прививаться. А навязывание прививки снижает доверие к препарату. Новые ограничения неизбежно усилят социальную напряжённость, - считает лидер регионального списка партии «Новые люди» Владислав Осатюк.

По словам разработчиков, основная задача закона – не введение каких-то новых ограничений, а защита граждан РФ от эпидемии. Он гарантирует, что борьба с эпидемией не нарушает права и свободы жителей нашей страны, и создаёт условия для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни.

Лидер партии уверен, нужно не вводить новые ограничения и разделять общество, а поддерживать людей, рассказывать им о вакцине и ее побочных эффектах.

- Людям, которые стали после прививки инвалидами, полагается по закону одна тысяча рублей в месяц, и 30 тысяч рублей в случае, если человек умер. Тысяча рублей за инвалидность – что это? Давайте эту компенсацию увеличим, если мы хотим, чтобы люди верили вакцине, - добавил он.

Отметим, что принципиально нового в самом «сертификате здоровья» ничего нет. Это аналогично тому, что во всех заведениях общепита персонал оформляет медкнижки, а каждый ребёнок при поступлении в детсад или школу проходит медосмотр. У каждого ребёнка с рождения есть свой сертификат вакцинации, только здесь - сертификат здоровья.

Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять сертификат, будут принимать региональные власти. По прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Действовать закон будет до 1 июня 2022 года. Возможно, к этому времени общими усилиями удастся остановить пандемию.