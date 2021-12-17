«Не стоит надеяться, что пандемия сама по себе закончится»: тюменский предприниматель поддержал введение «сертификатов здоровья»

Тюменский предприниматель поддержал введение «сертификатов здоровья». Фото - 72opora.ru.

Накануне депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении обязательной проверки COVID-сертификатов при посещении общественных мест. Закон вводит термин «сертификат здоровья». Сертификат смогут получить не только люди, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, но и те, у которых есть антитела после болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства.

В рамках законопроекта появится «сертификат здоровья», и ничего принципиально нового в нем не будет. Он в некотором роде заменит QR-коды, однако будет иметь большее отношение к здоровью жителей. Согласно ему, совершеннолетние жители страны смогут посещать учреждения культуры, общепиты, непродовольственные магазины и массовые мероприятия.

В сертификате будет отражаться информация о прививке, подтверждении, что человек переболел коронавирусом, либо медицинском отводе от вакцинации. Уровень антител неважен, это международные стандарты, установленные ВОЗ. Действовать такой сертификат будет от 6 месяцев до 1 года.

- Тема очень спорная с точки зрения прав и свобод людей, она неоднократно поднималась и продолжает подниматься в обществе. Однако не стоит надеяться на то, что пандемия сама по себе закончится и перестанет существовать. По крайней мере, я в это не верю. Возможность жить как раньше появится у нас только при выработке коллективного иммунитета. «Сертификат здоровья», во-первых, позволит отслеживать статистику, сколько человек имеет иммунитет к вирусу. Во-вторых, такой документ позволит безопасно массово проводить мероприятия, не боясь распространения инфекции. Да, люди без такого сертификата не смогут попасть на мероприятие, в каком-то роде это ограничение свободы, но это необходимость для того, чтобы обезопасить других людей, - считает председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО «ОПОРА РОССИИ» Дмитрий Петрулёв.

По словам разработчиков, основная задача закона – не введение каких-то новых ограничений, а защита граждан РФ от эпидемии. Он гарантирует, что борьба с эпидемией не нарушает права и свободы жителей нашей страны, и создаёт условия для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни.