Строительство жилого комплекса new White House в Тюмени финансирует Сбербанк. Фото - Сбер.

Жилой комплекс new White House от девелопера newton в Тюмени строится при финансовой поддержке Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Кредитный лимит в размере 1,18 млрд рублей предоставлен ООО «Специализированный застройщик «Уайт Хаус» (девелопер newton) до конца 2025 года. При реализации квартир комплекса предусмотрено использование счетов эскроу. Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2024 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк, преобразовавшись в огромную экосистему, предоставляет различные сервисы для клиентов и партнёров, в том числе и на рынке жилищного строительства. Застройщики используют сервисы дочерних компаний Сбера, помогающих реализовать аудит, маркетинговые исследования или рекламную поддержку проекта. Также застройщики приобретают продукты компаний экосистемы с целью мотивации и поощрения покупателей квартир.

Помимо финансовых инструментов, застройщик приобрел пакет услуг компании СберМаркетинг по продвижению проекта new White House с помощью эффективных инструментов на диджитал-рынке. Это позволит получить полный спектр рекламных услуг – от креативной идеи до производства и запуска.

Жилой комплекс new White House строится в Тюмени на улице Первомайская, д.8 – в историческом квартале, который ведет свою историю с начала 1860-х годов. Локация комплекса отвечает запросам самых статусных резидентов. Расположение в сердце исторического центра обеспечивает престижное соседство с администрацией Тюмени и штаб-квартирой компании «Лукойл» в Западной Сибири, а также удобный выезд на главные магистрали города.

Проект архитектурной мастерской ASADOV_ выбран не случайно: компания много лет разрабатывает сложные проекты и специализируется на создании общественных пространств и многофункциональных комплексов. Поэтому жилой комплекс new White House получился открытым, наполненным воздухом и светом, с инфраструктурой, достойной даже самых требовательных жильцов.

newton построит жилой комплекс класса люкс к 2024 году. Девелопер воплотит в доме все актуальные пожелания к жизни в центре, не утрачивая связи с богатой историей района. Экстерьер здания органично дополнит геометрию улиц. Об архитектурных традициях напомнит закругленное моллированное остекление, а белые фасады станут отсылкой к белокаменному зданию гостиницы «Заря». В числе прочих визитных карточек дома – возможность оборудовать камины в квартирах, «парящий» пентхаус и «окно» в центре здания.

Фасады дома выйдут на улицы Первомайскую и Володарского. В их пределах до 1936 года располагалась Базарная площадь. В память о тюменских купцах девелопер сделает нижние этажи дома частью общественного городского пространства. На них расположатся офисы, магазины, кафе и фитнес-клуб. Для комфорта жителей newton создаст в жилом комплексе открытые террасы, лобби, локации для работы и отдыха. Паркинг оборудуют удобными съездами для спорткаров, а владельцы электромобилей смогут заряжать их не покидая дом. White House станет новым шагом к формированию культуры городской жизни и новой страницей в истории центрального района Тюмени.

Девелопер newton уже реализовал ЖК «Ньютон» в Тюмени, сейчас у компании более 12 проектов в трех городах – Екатеринбурге, Тюмени, Омске.