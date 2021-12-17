В Тобольске 46-летний мужчина залил в интернет фото экс-супруги в неглиже. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он незаконно распространил фото экс-супруги в неглиже, залив их в интернет.

Сделал он это в июне 2021 года на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемый неоднократно скрывался от органов следствия, его объявили в в федеральный розыск на территории России и задержали после установления местонахождения.

– В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя Тобольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СК по Тюменской области.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.