В Тюмени пятый день ищут 54-летнего мужчину без четырех пальцев. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени пятый день ищут 54-летнего Сергея Колугина. Он ушел из дома на улице 50 лет ВЛКСМ еще 12 декабря, до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Сергей Викторович был одет во всё черное: куртку, вязаную шапку, брюки, ботинки. На вид пропавшему, по информации волонтеров местного поискового отряда «Бела Сова – Тюмень», 50 – 55 лет, рост составляет около 180 сантиметров, имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы. На правой руке у него нет четырех пальцев.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее Викторовиче, просят позвонить по телефонам: 02/102 полиция, 8 (3452) 794-310- дежурная часть ОП № 5 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень», или написать на почту: poisksova@gmail.com.