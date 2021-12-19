В тюменском ТРЦ пройдет увлекательный новогодний челлендж. Фото - ТРЦ "Кристалл" Тюмень в ВК.

В тюменском ТРЦ «Кристалл» пройдет увлекательный новогодний челлендж от мультицентра «Моя территория». Посетителям нужно будет на ощупь узнать, что за предмет находится в коробках, и сказать, как он связан с Новым годом.

– Чтобы быть свободными в праздники, все пытаются быстро сдать все отчеты, закрыть долги по учебе, успеть купить подарки и продукты на новогодний стол. Мы хотим дать людям возможность сделать паузу, отвлечься от выполнения планов и просто весело провести время, подняв себе и окружающим настроение, – рассказала руководитель мультицентра Ирина Мустыгина.

За успешное прохождение испытания участники получат сладкие призы и чек-лист, который поможет осознанно спланировать следующий год, передает «МегаТюмень».