Студент из Тюмени разработает устройство выдачи таблеток. Фото - "Тюменский индустриальный университет | ТИУ" в ВК.

Четверокурсник института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Никита Наумов разработает устройство выдачи таблеток. Он выиграл грант в 500 тысяч рублей на разработку.

– Устройство выдает таблетки по расписанию, а также заранее сообщает о скором приеме медикаментов. Такое изобретение будет полезно для многих людей, ведь, согласно моим собственным исследованиям, многие – особенно пожилые люди – нередко пропускают употребление лекарств, – рассказал Никита.

Изобретатель обратил внимание, что аналогичные разработки уже существуют за границей, где пользуются большим спросом. Выигранные средства Никита Наумов планирует направить на дальнейшее развитие аппаратного комплекса с целью его последующего вывода на рынок, сообщает «Тюменская область сегодня».