В Тюмени родителям объяснили, почему 14 декабря школьники ушли на дистанционку. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени родителям объяснили, почему 14 декабря школьники ушли на дистанционку. Ранее, узнав об этом, некоторые горожане выражали свое возмущение по этому поводу в социальных сетях.

– В связи с ухудшением ситуации по ОРВИ и гриппу департаменту образования и науки было выдано предписание о проведении 14 декабря дезинфекции в помещениях общеобразовательных организаций, – заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, в настоящее время заболеваемость населения области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога. Среди детей заболеваемость увеличилась на 54%.