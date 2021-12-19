В Тюмени 100-летнему мужчине установили кардиостимулятор. Фото - "Областная клиническая больница №1 | ОКБ 1 Тюмень" в ВК.

В Тюмени 100-летнему мужчине установили кардиостимулятор. Михаил Андреевич попал в больницу экстренно 9 декабря, ему поставили диагноз «блокада сердца».

– Установка кардиостимулятора – это малотравматичная процедура. По вене пациента проводят один или несколько электродов в камеры сердца, а после настройки программы аппарат устанавливается под кожу. У Михаила Андреевича, к счастью нет сопутствующих патологий, поэтому после выписки из отделения он вернулся к привычной жизни, – сообщила пресс-секретарь Областной клинической больницы №1 Наталья Ильина.

В Тюменской области восемь ветеранов Великой Отечественной войны перешагнули вековой рубеж. В этом году свой 100-летний юбилей отметил и ялуторовский ветеран Михаил Алексеевич Воробьев. Самый почтенный возраст у Александры Васильевны Чабоненко - 10 марта 2022 года ей исполнится 105 лет.