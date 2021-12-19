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Общество19 декабря 2021 10:18

В инвестиционный профиль Уватского района вошли восемь проектов

Их оформят в дорожную карту
Сергей Швецов
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В инвестиционный профиль Уватского района вошли восемь проектов. Их оформят в дорожную карту.

По информации пресс-службы муниципалитета, среди проектов – строительство двух объектов придорожного сервиса, пилорамы и деревообрабатывающего цеха, автомобильной заправочной станции, логистической базы под хранение товарно-материальных ценностей.

Наибольшее количество проектов реализуется в Соровом и Демьянском сельских поселениях. Здесь построят здания под размещение деревообрабатывающего производства и сервисного центра для грузового автотранспорта, отмечает «Тюменская линия».