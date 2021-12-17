В выходные в Тюмени пойдет сильный снег. Фото: Вадим Бегун

В выходные в Тюмени пойдет сильный снег. Температура воздуха составит пять градусов ниже нуля.

По данным местных синоптиков, в субботу минус 5 (ночью 11 градусов ниже нулевой отметки). В этот день будет очень пасмурно, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Если суббота будет относительно тихой по всем показателям, то в воскресенье погода «даст жару». Снег усилится так, что высота снежного покрова должна достигнуть порядка одиннадцати сантиметров. Не на шутку разойдется и ветер. Он сменит свое направление на восточное, его порывы достигнут девяти метров в секунду.

Кстати, осадки продолжатся аж до следующей субботы. Так что конец года в областном центре выдастся очень снежным. Тем не менее на следующей неделе нужно быть готовыми к резкому понижению температуры наружного воздуха. В середине недели ночная температура может опуститься, по предварительным прогнозам, до 27 градусов со знаком минус.