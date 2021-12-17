Мечтающий стать миллионером тюменец целый месяц переводил мошеннику деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел МВД России по Уватскому району обратился 36-летний житель района, который пострадал от мошеннических действий. Жителю поселка Туртас позвонил неизвестный и представился сотрудником компании, предоставляющей доступ к торговой платформе по оказанию финансовых услуг.

Злоумышленник предложил мужчине за короткий срок получить выгоду более чем в 3 миллиона рублей. Поддавшись на убеждения афериста, гражданин открыл счет для торговли ценными бумагами и в течение месяца переводил на него деньги.

– Когда потерпевший захотел снять деньги, сайт компании, через которую проводились денежные переводы, прекратил работу. В итоге житель Уватского района лишился более 150 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.