Погода на 19 декабря 2021 года в Тюмени: весь день будет идти снег

В Тюмени весь день будет идти снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 декабря, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Весь день будет идти снег, который к вечеру должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью минус 5 градусов, днем ожидается минус 5. Вечером столбики термометров покажут 7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный, восточный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы - Никольские: "На Студеного Николу снегу навалит гору". Если в Николин день заметает след, дороге не стоять от Николы до Рождества (7 января).

Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель". Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): "Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего".