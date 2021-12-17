В Тюмени маршрутам №23 и 143 добавят остановку. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршрутам № 23 «Центральный рынок – д. Тураева» и № 143 «Центральный рынок – с/о «Речник» добавят остановку в прямом и обратном направлении «Жилой район Ритмы». Это произойдет с 25 декабря.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.