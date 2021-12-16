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Политика16 декабря 2021 11:57

В Тюмени предложили сделать для чиновников бесплатные парковки

Мария Толстихина
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С 29 ноября парковки в центре Тюмени стали платными

С 29 ноября парковки в центре Тюмени стали платными

Фото: Мария Толстихина

Во время заседания Тюменской облдумы депутат Тамара Казанцева предложила сделать парковки для своих коллег бесплатными. Свое предложение она обосновала тем, что парламентарии вынуждены из-за платных парковок оставлять автомобили во дворах соседних жилых домов. По ее словам, местные недовольны этим и скоро начнут бунтовать.

Она также добавила, что зарплаты у помощников парламентариев не повышались уже два созыва, поэтому областной думе надо позаботиться о своих работниках, входящих в профсоюз.

Напомним, с 29 ноября парковки в центре Тюмени стали платными. Большая часть из них опустела – теперь машину можно поставить там практически в любое время.