В Тюмени предложили сделать для чиновников бесплатные парковки

С 29 ноября парковки в центре Тюмени стали платными Фото: Мария Толстихина

Во время заседания Тюменской облдумы депутат Тамара Казанцева предложила сделать парковки для своих коллег бесплатными. Свое предложение она обосновала тем, что парламентарии вынуждены из-за платных парковок оставлять автомобили во дворах соседних жилых домов. По ее словам, местные недовольны этим и скоро начнут бунтовать.

Она также добавила, что зарплаты у помощников парламентариев не повышались уже два созыва, поэтому областной думе надо позаботиться о своих работниках, входящих в профсоюз.

Напомним, с 29 ноября парковки в центре Тюмени стали платными. Большая часть из них опустела – теперь машину можно поставить там практически в любое время.