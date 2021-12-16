Ледовый каток на набережной откроется 17 декабря

Вход на каток свободный Фото: Соцсети

17 декабря в Тюмени пройдет торжественное открытие ледового катка на набережной реки Туры, что находится прямо у моста Влюбленных. Об том сообщает администрация города.

В 17 часов начнется развлекательная программа с играми, танцами и сладостями. Кроме того, для всех желающих бывший профессиональный хоккеист Александр Бирючинский проведет мастер-класс по катанию на коньках.

Вход на каток свободный, действует пункт проката. Напомним, что площадь катка составила 2 000 квадратных метров.