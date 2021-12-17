Жителям Тюмени напомнили, как запустить фейерверк без опасных последствий. Фото: Тюмень - наш дом

Жителям Тюмени напомнили, как запустить фейерверк без опасных последствий. А еще сообщили о грозящих штрафах.

Нужно заранее определить место проведения фейерверка, но при сильном и порывистом ветре лучше отказаться от идеи. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны: она указана на изделиях. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград.

– Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Запускающий должен заранее разместить и надёжно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности.

Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную поверхность. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению.

В ведомстве сообщили, что за нарушение требований пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф от 2 до 3 тыс. руб., на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб., на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. руб.