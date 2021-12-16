В Тюмени на 12 часов отключат воду в 158 домах. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени на 12 часов отключат воду в 158 домах. Это необходимо для подключения нового водовода в районе Дома Обороны.

– Для того чтобы сократить время отключения водоснабжения, всю подготовительную работу мы выполнили заблаговременно: установили задвижки и врезали патрубки. Использовали технологию врезки под давлением, чтобы не ограничивать водоснабжение, – отметил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

Так, воду отключат сегодня с 22.00 до 10.00 завтрашнего дня. Возможно пониженное давление в створе улиц 50 лет ВЛКСМ – Монтажников – район Новопатрушева – Солнечная (Патрушева) – Волостная (Комарово) – Спасская – Губернская – Закалужская – 9 Января – Московский Тракт. Полный список адресов размещен на сайте «Росводоканал Тюмень» в разделе «Отключения водоснабжения».