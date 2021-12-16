С 25 декабря в Тюмени меняют схему движения маршрута №97. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени меняют схему движения маршрута регулярных перевозок № 97, который следует от завода медоборудования до садового общества «Искра 2». Это произойдет с 25 декабря.

– Автобуса добавят остановочные пункты «ул. Воровского», «з-д «Электрон» и «Рабочий поселок» в сторону «с/о «Искра 2», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.