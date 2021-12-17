Ялуторовчанин нашел чужую банковскую карту и купил молока: ему грозит до шести лет тюрьмы

Ялуторовчанин нашел чужую банковскую карту и купил молока. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска с заявлением о краже денег со счета обратилась местная жительница. С утерянной банковской карты девушки неизвестный снял деньги. Сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего горожанина.

Мужчина по дороге домой на одной из улиц нашел чужую пластиковую карту. На следующий день он решил проверить наличие на карте денег, приобрел пакет молока и рассчитался чужими средствами.

– Затем он совершил еще ряд походов в магазины, где оплачивал покупки найденной картой. Потерпевшая, получив СМС-оповещения о снятии денег с карты, заблокировала счет. Ущерб составил 2200 рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Житель Ялуторовска признал свою вину. В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказание, согласно данной статье, – лишение свободы на срок до шести лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.