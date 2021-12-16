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Общество16 декабря 2021 6:57

В Тюмени дольщики спустя почти два года получат ключи от квартир в ГП-15 ЖК «Москва»

Конечно, не без содействия прокуратуры
Сергей Швецов
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В Тюмени дольщики спустя почти два года получат ключи от квартир в ГП-15 ЖК «Москва».

В Тюмени дольщики спустя почти два года получат ключи от квартир в ГП-15 ЖК «Москва».

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени дольщики спустя почти два года получат ключи от квартир в ГП-15 ЖК «Москва». Изначально застройщик планировал сдать дом в эксплуатацию в начале 2020 года, однако позже передвинул срок на 4 квартал 2021.

– Вопрос с возведением объекта неоднократно рассматривался на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Прокурор области лично выезжал на строительную площадку и объявлял застройщику предостережение, – сообщили в ведомстве.

В результате мер, принятых прокуратурой совместно с правительством области, удалось добиться ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. Квартиры в нем получат более 380 участников долевого строительства жилья.