В Тюмени со 2 июля 2021 году ищут 35-летнюю женщину с кривым носом и тату на бедре. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи занимаются делом о безвестной пропаже 35-летней Татьяны Савченковой. 2 июля 2021 года она находилась на 15 км Салаирского тракта и ушла в неизвестном направлении. Больше о ее местонахождении ничего неизвестно.

– На ней был одет синий джинсовый костюм. Стрижка – каре, волосы русые с фиолетовыми прядями. На бедре с правой стороны – татуировка в виде узора, на животе шрам от кесарева, нос сломан – он кривой, – сообщили в пресс-службе СК региона.

По информации сотрудников ведомства, пропавшая могла идти к Червишевскому тракту, а также по трассе Тюмень-Омск до Заводоуковска. Именно там она и может находиться.

Контактные данные: дежурная часть МО МВД России «Тюменский» (тел. 8(3452) 30-02-02), Тюменский МСО (8(3452)30-22-82).