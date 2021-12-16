Тюменец, который пьяным уснул и устроил ДТП с жертвами, получил 9 лет колонии. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Шорохово Исетского района. Будучи пьяным, он устроил смертельное ДТП.

Трагедия произошла вечером 15 июля 2021 года. За день до этого селянин на авто невесты приехал в Тюмень потаксовать. Он проработал всю ночь, приехал на съемную квартиру только в 10 утра. Поспав один час, он стал выпивать.

– Около 4 часов дня мужчина поехал в село Шорохово, но по дороге передумал и решил вернуться обратно. Через час на подъезде к городу он выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen Passat, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жители Курганской области – брат водителя иномарки и его супруга – скончались. Фигурант дела пояснил, что заснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.