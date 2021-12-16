ПСБ принял участие в открытии госпиталя «ЮниМед» в Тюмени, построенного при поддержке банка.

ПСБ принял участие в торжественном открытии госпиталя «ЮниМед» с круглосуточным стационаром, построенного при финансовой поддержке банка. Он находится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 39.

Банк ранее предоставил ООО «ЮниМед» две кредитные линии на общую сумму 180 млн рублей по льготной программе кредитования МСБ.

Фото предоставлено "КП".

Проект был включен в перечень социально значимых для Тюменской области, он сможет принимать до 50 000 пациентов в год. Здесь будут вести прием специалисты узкого профиля по 32 направлениям медицины, всего создано 68 новых рабочих мест. В здании расположен круглосуточный стационар с современными операционными залами и комфортными палатами. Со следующего года госпиталь планирует войти в систему ОМС по некоторым направлениям высокотехнологичной медицинской помощи для жителей города.

– Мы предложили максимально комфортные условия и механизмы льготного кредитования для строительства лечебного центра в Тюмени. И отмечаем их востребованность в целом на фоне значительного внимания к теме здравоохранения и роста инвестиций в эту область. Открытие госпиталя «ЮниМед» с высокотехнологичным оборудованием позволит большему количеству людей получить квалифицированную медицинскую помощь. ПСБ рад поддержать реализацию такого масштабного и востребованного для города проекта, − подчеркнул исполняющий обязанности регионального директора Тюменского операционного офиса ПСБ Руслан Аминов.

– С поддержкой наших партнеров мы получили возможность в кратчайшие сроки решить задачу городского масштаба, социальная значимость которой особенно актуальна сейчас, в период пандемии, когда здоровье волнует всех и каждого, – отметила на открытии генеральный директор ООО «ЮниМед» Елена Юффа.