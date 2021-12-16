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Общество16 декабря 2021 5:57

В Тюмени поздравят одаренных детей на губернаторской ёлке

Мария Толстихина
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Для ребят подготовили новогоднюю программу

Для ребят подготовили новогоднюю программу

Фото: Мария Толстихина

Губернаторская ёлка для одаренных детей Тюменской области пройдет в «Ребячьей республике» 17 и 18 декабря. На празднике встретятся 300 ребят из 26 районов. Это ребята, которые добились успехов в творческой, спортивной, научной, социальной деятельности.

Для школьников подготовили новогоднюю театрализацию «История ёлочных игрушек», мастер-классы, танцы и награждение. Праздник пройдет с соблюдением всех мер безопасности, профилактики коронавирусной инфекции.

Губернаторская елка – это один из способов поощрения и стимулирования талантливых, одаренных детей и подростков Тюменской области.