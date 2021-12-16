Погода на 17 декабря 2021 года в Тюмени: ночной мелкий снег прекратится к полудню

В Тюмени ночной мелкий снег прекратится к полудню. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. Ночью будет идти мелкий снег, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться.

Температура воздуха ночью минус 4 градуса, днем ожидается минус 3. Вечером столбики термометров покажут 5 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святой Варвары. У наших предков была традиция на день Варвары дома ставить веточку, чтоб к Рождеству распустилась. С этого дня начинались сильные морозы: "зима мосты мостит", “Трещит Варюха - береги нос да ухо”.

Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет - постоят морозы, если к земле прибивается - скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное - к холодам, слепое - к теплу.