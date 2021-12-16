Один из трех мужчин, с которыми выпивала тюменка, силой отобрал у нее телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница поселка Боровский. Она сообщила, что у нее похитили телефон.

Накануне вечером женщина пригласила к себе своего знакомого. Позднее к компании присоединились еще двое мужчин. Когда горячительные напитки закончились, хозяйка попросила гостей уйти. Тогда один из них открыто похитил ее мобильный телефон за 10 тысяч рублей. Когда женщина попыталась забрать свое имущество, похититель пригрозил, что в случае сопротивления применит силу.

– Подозреваемый уехал в поселок Винзили, где попытался спрятаться. По горячим следам оперативники задержали злоумышленника. Свою вину в содеянном ранее неоднократно судимый мужчина признал и сообщил, что ему необходимы были деньги на спиртное. Телефон он успел сдать в комиссионный магазин, а деньги потратить, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.