Жителя Тюмени, который 10 раз выстрелил из травмата в недруга, упекли под стражу Фото: Татьяна Коркина

Несколько месяцев под стражей просидит 36-летний житель Тюмени, который подозревается в покушении на убийство. Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 13 мая 2021 во дворе дома по ул. Клары Цеткин поругались 36-летний обвиняемый и 34-летний потерпевший. Обвиняемый достал огнестрельное травматическое оружие и десять раз выстрелил в потерпевшего, после чего сбежал с места преступления. Убить потерпевшего он не смог, так как того сразу же госпитализировали в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

После этого личность и местонахождение фигуранта установили: его задержали. Свою вину мужчина признал полностью и рассказал, зачем совершил преступления (правда, об этом история умалчивает). Сейчас следователи собирают все доказательства, расследование по уголовному делу продолжается.